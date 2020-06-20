В Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса

В Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса
В Петербурге выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 232 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 966.

Выздоровели за весь период почти 13 тыс. человек. За сутки из больниц выписали 794 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 20 июня.

В городе зарегистрирована 21 новая смерть от коронавируса. С начала пандемии, по официальным данным, скончались 814 заболевших.

В России выявлено свыше 569 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели более 324 тыс. человек, скончался 7 тыс. 841 зараженный. За последние сутки в стране подтверждено 7 тыс. 927 новых случаев коронавируса и 181 летальный исход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде выявили нетипичный симптом коронавирусной инфекции. У человека может появиться покраснение глаз.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб пандемия статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в Ленобласти подтвердили 54 случая коронавируса
Скандальная «золотая судья» не хочет раскрывать доходы
Дочь стала фигуранткой уголовного дела за езду по Петербургу на машине отца
В России за сутки коронавирусом заболели почти 8 тыс. человек
В Петербурге задержан вымогатель, отобравший Jeep у бизнесмена
Еще 21 человек умер от коронавируса в Петербурге
В Петербурге мошенница оставила пенсионерку без 950 тыс. рублей
В Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса