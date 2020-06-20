В Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 232 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 966.

Выздоровели за весь период почти 13 тыс. человек. За сутки из больниц выписали 794 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в субботу, 20 июня.

В городе зарегистрирована 21 новая смерть от коронавируса. С начала пандемии, по официальным данным, скончались 814 заболевших.

В России выявлено свыше 569 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели более 324 тыс. человек, скончался 7 тыс. 841 зараженный. За последние сутки в стране подтверждено 7 тыс. 927 новых случаев коронавируса и 181 летальный исход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде выявили нетипичный симптом коронавирусной инфекции. У человека может появиться покраснение глаз.