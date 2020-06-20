Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде

Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде
Мазок выделений из глаз показал наличие коронавируса в организме. Фото:pixabay.com

Канадские специалисты выяснили, что при заражении коронавирусной инфекцией у человека может появиться покраснение глаз.

Как сообщается на сайте Канадского офтальмологического сообщества, первый случай вирусного кератоконъюнктивита был выявлен у 29-летней путешественницы, которая вернулась в Канаду с Филиппин.

Среди симптомов у женщины наблюдался кашель, насморки и конъюнктивит. Ее состояние начало ухудшаться и врачи отправили ее к офтальмологам. Мазок из глаза показал, что она заражена коронавирусом.

Авторы статьи заявляют, что этот случай говорит о том, что медики должны внимательнее относиться к необычным симптомам заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы «скрытые» признаки коронавируса у бессимптомных. Всем с подтвержденным COVID-19, но без симптомов, биолог советует сделать томографию и проверить состояние легких.

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