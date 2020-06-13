Названы «скрытые» признаки коронавируса у бессимптомных

Названы &#171;скрытые&#187; признаки коронавируса у бессимптомных
Названы "скрытые" признаки коронавируса. Фото: unsplash.com

Бессимптомные носители коронавируса могут иметь такие признаки болезни как сокращение легких и ухудшение функции почек. Они чаще всего остаются незамеченными, рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Чаще всего бессимптомными носителями становится молодежь. Понять, что их легкие и почки поражены возможно при обращении к врачу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — приводит слова биолога «РИА Новости».

По словам Анчи Барановой, установить данные признаки можно с помощью стереометрии. Если размер легких начал уменьшаться, речь, вероятно, идет о коронавирусе.

Всем с подтвержденным COVID-19, но без симптомов, биолог советует сделать томографию и проверить состояние легких. Определить функцию почек можно, сдав анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одним из признаков коронавируса может стать острый панкреатит.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 биолог коронавирус признаки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь охватил два дома на улице Свободы
Эксперт объяснил, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО
Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана
В коммунальной квартире на Рылеева ночью произошел пожар
Названы «скрытые» признаки коронавируса у бессимптомных
После открытия Zara на Невском собирает километровые очереди
В Ленобласти с 15 июня снимают запрет на каршеринг
Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда