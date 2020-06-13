Названы «скрытые» признаки коронавируса у бессимптомных

Бессимптомные носители коронавируса могут иметь такие признаки болезни как сокращение легких и ухудшение функции почек. Они чаще всего остаются незамеченными, рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Чаще всего бессимптомными носителями становится молодежь. Понять, что их легкие и почки поражены возможно при обращении к врачу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — приводит слова биолога «РИА Новости».

По словам Анчи Барановой, установить данные признаки можно с помощью стереометрии. Если размер легких начал уменьшаться, речь, вероятно, идет о коронавирусе.

Всем с подтвержденным COVID-19, но без симптомов, биолог советует сделать томографию и проверить состояние легких. Определить функцию почек можно, сдав анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одним из признаков коронавируса может стать острый панкреатит.