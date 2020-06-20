В Петербурге задержан вымогатель, отобравший Jeep у бизнесмена

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве денег у предпринимателя. Как полагает полиция, он и его сообщник пришли в офис на проспекте Елизарова и потребовали у бизнесмена 800 тыс. рублей.

Заявление о нападении на предпринимателя поступило в полицию 26 мая. По данным правоохранителей, двое мужчин пригрозили бизнесмену насилием и потребовали деньги. Не получив сумму, они отобрали документы и ключи от автомобиля Jeep Grand Cherokee стоимостью 1 млн рублей и скрылись.

По подозрению задержан мужчина 1987 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «самоуправство», затем его переквалифицировали на «вымогательство».

Проводится проверка. Автомобиль найден. Принимаются меры к розыску и задержанию соучастников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине задержали управленца, подозреваемого в вымогательстве 800 тысяч рублей.