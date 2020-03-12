В Гатчине задержали подрядчика-вымогателя

В городе Гатчина Ленинградской области задержали управленца, подозревающегося в вымогательстве 800 тысяч рублей.

По версии Следственного управления Следственного комитета РФ, мужчина являлся топ-менеджером одной из строительных компаний, которая являлась подрядчиком в возведение объекта в Гатчине. В течение нескольких месяцев, с октября 2017 по январь 2018 года, подозреваемый требовал от директоров субподрядной компании взятку в размере 800 тысяч рублей.

В обмен злоумышленник обещал принять выполненные работы и обеспечить дальнейшее сотрудничество. Его просьба была удовлетворена, руководство субподрядной организации передало ему необходимую сумму. Сейчас вымогатель задержан, расследование его дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудника транспортной полиции Северной столицы подозревают в получении взятки.