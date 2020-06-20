За сутки в Ленобласти подтвердили 54 случая коронавируса

С начала пандемии в Ленинградской области 3 тыс. 912 человек заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено 54 случая инфекции.

Выздоровели за весь период 3 тыс. 725 человек. Прирост за последние сутки составил 164, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России в субботу, 20 июня.

Скончались за весь период 25 человек. Новых летальных исходов в Ленинградской области не зарегистрировано.

В России число зараженных достигло 576 тыс. 952. Страна занимает третье место по числу заболевших в мире, уступая США и Бразилии. Выздоровели за весь период более 334 тыс. человек, скончались 8 тыс. 2 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 232 новых случая коронавируса. Общее число зараженных почти достигло 22 тыс. С начала пандемии в городе подтверждено 814 смертей и около 13 тыс. случаев выздоровления.