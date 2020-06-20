На коронавирус за сутки проверили почти 23 тысячи петербуржцев

В Петербурге за последние сутки 22 тыс. 900 человек прошли обследование на коронавирус нового типа.

Под наблюдением медиков в городе находится 2 тыс. 809 человек. Из них 46 размещены в обсерваторе, 832 отправлены на самоизоляцию, 1 тыс. 931 — контактные, сообщает Администрация Петербурга в субботу, 20 июня.

Единая региональная информационно-справочная служба 122 по вопросам, связанным с коронавирусом, получила за сутки 704 обращения. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировали 245 звонков, скорая помощь — 110, полиция — 26.

О возвращении из другой страны сообщили 79 человек.

Заявки на помощь волонтеров оставили 88 человек. Обращения принимаются на горячей линии 8-800-200-34-11. С 27 марта волонтеры выполнили более 20,4 тыс. заявок. Все добровольцы проходят аккредитацию и обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 232 новых случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 966.