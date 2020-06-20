Жители Всеволожска два дня сидят без света из-за урагана

Жители Всеволожска два дня сидят без света из-за урагана
Ураган оставил жителей Всеволожска без света. Фото: lenobl.ru

Жители Всеволожска столкнулись с последствиями ураганного ветра. С 18 июня некоторые из них сидят без электроэнергии.

Стихия повалила более 400 деревьев, некоторые из них повредили опоры линий электропередач. В результате этого часть жителей осталась без электроснабжения. По некоторым адресам последствия аварий все еще не устранены.

Для того, чтобы как можно скорее устранить последствия, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко договорился о привлечении к работе аварийных бригад ЛОЭСК и «Ленэнерго». Ремонт будет выполнен за счет резервного фонда правительства региона.

«Вмешательство потребовалось, так как электрические сети города находятся в собственности и обслуживаются муниципальным предприятием», — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 18 июня в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков.

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