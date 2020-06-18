За два часа в Петербурге выпала половина месячных осадков

Петербург вечером 18 июля накрыли ливни, грозы и штормовой ветер. В отдельных районах выпал град.

Под властью стихии город находился примерно с 18:00 до 21:00. Количество выпавших атмосферных осадков составило 23,5 мм. Расчетная норма осадков на июнь в городе составляет 59,6 мм.

«То есть за 2 часа в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Интенсивность осадков достигла 75,74 мм за 20 минут. Городская система канализаций, как уточнили в «Водоканале», рассчитана на условия приема дождя с максимальной интенсивностью 7,2 мм за 20 минут. Превышение нормы приводит к подтапливаниям на улицах.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сильнее всего осадки затронули Ломоносов, Петергоф, Приморский и Фрунзенский районы. Бригады «Водоканала» работают над устранением локальных подтапливаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильный ветер повалил десятки деревьев в Петербурге.