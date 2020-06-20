ГИК намерен продлить срок тестирования членов избиркомов на COVID-19

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует продлить срок тестирования членов и сотрудников аппаратов избирательных комиссий на наличие коронавирусной инфекции.

Ожидалось, что тестирование будет завершено в пятницу, 19 июня. Однако в планы пришлось внести корректировки. Сейчас городская избирательная комиссия прорабатывает вопрос о продлении срока тестирования. Соответствующие запрос направлен на имя главы Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой, пишет zaks.ru.

Итоговая информация о результатах тестирования будет предоставлена после того, как территориальные избирательные комиссии передадут сведения в ГИК.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. С 25 июня стартует досрочное голосование. Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, для жителей Петербурга оборудуют 1 тыс. 899 постоянных и 48 временных участков избирательных комиссий.

В Петербурге зарегистрировано 21 тыс. 966 случаев коронавируса. Скончались за весь период 814 человек, выздоровели 12 тыс. 965 пациентов.