В Петербурге к голосованию по поправкам откроют 1899 постоянных УИК

Голосование по поправкам в Конституцию будет идти неделю. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Голосование по поправкам в Конституцию будет идти неделю. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге для голосования по поправкам в Конституцию РФ откроют 1 тыс. 899 постоянных и 48 временных избирательных комиссий.

Голосование будет проведено с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили в пресс-службе Смольного. Сотрудникам комиссий и голосующим предоставят средства индивидуальной защиты и дезинфекции. На входе у всех будут измерять температуру. На эти цели городу выделено почти 257 млн рублей из федерального бюджета, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Для людей с повышенной температуры оборудуют отдельные места для голосования. Туда же будут отправлены петербуржцы с подозрением на ухудшение самочувствия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты устроили перепалку из-за поправок в Конституцию РФ.