Депутата Петербурга переругались из-за поправок в Конституцию

Депутата Петербурга переругались из-за поправок в Конституцию
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Законодательного собрания Петербурга устроили перепалку на заседании 17 июня. Причиной спора стали поправки к Конституции.

Один из противников поправок, депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил о том, что госслужащих и работников бюджетных организаций принуждают к голосованию. «Так обеспечивают результат. только когда очень бояться», — сказал он.

Спикер парламента Вячеслав Макаров обвинил противников поправок в том, что они занимаются «мутным политическим пиаром» и призвал всех настроится на патриотическую волну.

«Величайшее достижение, что мы можем проголосовать за эти поправки. Посмотрите, как они берегут Родину», — сказал Макаров.

Пика спор достиг, когда в перепалку вступили беспартийный Михаил Амосов и вице-спикер Анатолий Дроздов. За слова против поправок Амосов получил от коллег по парламенту ярлыки «предатель» и «пятая колона».

После завершения спора Макаров попросил присутствующего на заседании вице-губернатора Эдуарда Батанова обратить внимание на поведение Амосова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области заработала 991 участковая избирательная комиссия.

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