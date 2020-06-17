Депутата Петербурга переругались из-за поправок в Конституцию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга устроили перепалку на заседании 17 июня. Причиной спора стали поправки к Конституции.

Один из противников поправок, депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский заявил о том, что госслужащих и работников бюджетных организаций принуждают к голосованию. «Так обеспечивают результат. только когда очень бояться», — сказал он.

Спикер парламента Вячеслав Макаров обвинил противников поправок в том, что они занимаются «мутным политическим пиаром» и призвал всех настроится на патриотическую волну.

«Величайшее достижение, что мы можем проголосовать за эти поправки. Посмотрите, как они берегут Родину», — сказал Макаров.

Пика спор достиг, когда в перепалку вступили беспартийный Михаил Амосов и вице-спикер Анатолий Дроздов. За слова против поправок Амосов получил от коллег по парламенту ярлыки «предатель» и «пятая колона».

После завершения спора Макаров попросил присутствующего на заседании вице-губернатора Эдуарда Батанова обратить внимание на поведение Амосова.

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