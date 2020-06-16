В Ленобласти начали работу избирательные участки

В Ленинградской области заработала 991 участковая избирательная комиссия. Жители региона могут подать заявление для голосования на дому или по месту нахождения.

Заявления принимают участковые комиссии с 16 до 21 июня до 14:00. В будние дни сделать это можно с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.

Подать заявления также можно в многофункциональных центрах, пунктах приема территориальных избирательных комиссий и на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградск области.

Заявление для голосования на дому можно подать лично, а также при помощи родственников или сотрудников соцслужбы. Устно или письменно они применяются в УИКах по месту регистрации с 16 июня до 17:00 1 июня. Голосование на дому будет проходить с 25 по 30 июня, а также 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию за рубежом. В 114 странах откроют 250 участков для голосования.