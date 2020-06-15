Россияне смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию за рубежом

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию за рубежом. В 114 странах для голосования будут открыты 250 участков, следует из календарного плана ЦИК.

Проголосовать смогут все участники на одном или нескольких участках, образованных за пределами РФ, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования.

с 15 июня начнется голосование групп граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, которые находятся в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

Голосование по поправкам состоится 1 июля. Об этом объявил президент России Владимир Путин. День сделают выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки. Напомним, изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. В конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.