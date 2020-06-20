Военный эксперт назвал наиболее вероятное направление удара США по России

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, что США более 70 лет отрабатывают нанесение воздушных ударов по России через Северный полюс.

По словам эксперта, через Арктику пролегает кратчайшее расстояние между США и важными районами центральной части России, а также Урала и Сибири, сообщают «Известия».

Более частое появление американских бомбардировщиков на северном направлении означает, что Соединенные Штаты повышают уровень боевой подготовки. Он также отметил, что в случае военных действий со стороны США, Россия готова дать отпор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по контролю над вооружением встретятся в Австрии на переговорах 22 и 23 июня. Приглашение также направлено представителям из Китая.