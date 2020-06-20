США призвали Россию и Китай обсудить контроль над вооружением

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков по контролю над вооружением встретятся в Австрии на переговорах 22 и 23 июня. Приглашение также направлено представителям из Китая.

На переговорах обсудят взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями, сообщает пресс-служба Госдепартамента. США настаивают на том, чтобы участие в дискуссии приняла КНР.

Официальный представитель КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен принимать участие в трехсторонних переговорах и обсуждать контроль над вооружением с Россией и Соединенными Штатами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции в отношении России. С предложениями выступила рабочая группа республиканской фракции в палате представителей США.