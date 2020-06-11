В США готовят новые санкции против России

Наше государство считают спонсором терроризма.

Об этом стало известно 10 июня. С предложением о новых санкциях против России выступила рабочая группа республиканской фракции в палате представителей США. Оно уже подготовлено и опубликовано. В документе сказано, что Россия пытается делать все, чтобы подорвать мировой порядок. В связи с этим страну называют спонсором терроризма. Авторы инициативы просят ввести санкции против нефтегазовых проектов, а также требуют ввести ограничения на покупку российских долговых обязательств.

Отмечается, что санкции нужно ввести против Внешэкономбанка и олигархов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме прокомментировали проект санкций США против «Северного потока — 2». «США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они ни выдумали, но могут повлиять на время окончания работ», — подчеркнул Железняк.