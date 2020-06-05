В Госдуме прокомментировали проект санкций США против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США не смогут помешать завершению проекта строительства «Северный поток — 2», несмотря на инициируемые ими санкции. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Однако он отметил, что возможные санкции могут повлиять на срок окончания работ по строительству газопровода, сообщает РИА «Новости».

«США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они ни выдумали, но могут повлиять на время окончания работ», — подчеркнул Железняк.

Ранее в сенат США был внесен законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Он предусматривает санкции против страховых компаний судов, занимающийся прокладкой газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.