В Калининградской области загорелся детский дом

В Калининградской области спасатели тушили пожар в центре помощи детям под названием «Наш дом», расположенном в Зеленоградске.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье, 21 июня. Возгорание было зафиксировано на чердаке спортзала. Пламя охватило кровлю, на само здание огонь распространиться не успел.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Все воспитанники детского дома и персонал учреждения были эвакуированы.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки спасатели потушили 40 лесных пожаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО.