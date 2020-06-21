В России за сутки выявлено еще 7,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Российской Федерации было зарегистрировано 7 728 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как передают в оперштабе, 30% из них выявлены у контактных лиц, которые являются бессимптомными переносчиками заболевания. Таким образом, общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 584 680 человек. Пациенты с COVID-19 есть в каждом регионе страны.

Кроме того, за последние сутки появились данные о 109 летальных случаях. Количество погибших от опасной инфекции увеличилось до 8 111 человек. Также были выписаны по выздоровлению 5 119 россиян, в общей сложности, победивших коронавирус стало 339 711 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как восстановить иммунитет после длительной самоизоляции. В частности, нужно установить режим дня и следовать ему, а также заниматься активными физическими нагрузками.