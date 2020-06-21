Врач рассказал, как восстановить иммунитет после режима самоизоляции

Для поддержания здорового иммунитета следует спать не менее семи часов в сутки. Фото: Pixabay

Для поддержания здорового иммунитета следует спать не менее семи часов в сутки. Фото: Pixabay

Режим самоизоляции, введенный из пандемии коронавируса, мог отрицательно сказаться на иммунитете у людей, но эта проблема в большинстве случаев решается простыми способами.

По словам ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем (ИМБП) Сергея Пономарева, на иммунитет могли повлиять стресс, гиподинамия, изменение режима, а также снижение антигенной нагрузки.

Специалист отметил, сообщили РИА Новости, что для поддержания здорового иммунитета следует придерживаться распорядка, высыпаться и включить в список активностей физические нагрузки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о выявлении связи между группой крови и тяжестью протекания новой инфекции Covid-19. По их словам, влияние группы крови не объясняется факторами риска (возраст, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес и т. д.).