Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения коронавируса

Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают. Фото: Pixabay

Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают. Фото: Pixabay

Британские ученые выявили связь между тяжестью протекания COVID-19 и группой крови человека.

Специалисты, пришли к выводу, что самое тяжелое течение коронавируса наблюдается у инфицированных со II группой крови.

Согласно исследованию, опубликованному в статье издания New England Journal of Medicine, влияние группы крови не объясняется факторами риска (возраст, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес и т. д.). Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 18 июня, специалисты зафиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом за сутки во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, это связано с тем, что многие устали от режима самоизоляции, а экономика нуждается в срочном возобновлении деятельности.