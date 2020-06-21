Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения коронавируса

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью течения коронавируса
Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают. Фото: Pixabay

Британские ученые выявили связь между тяжестью протекания COVID-19 и группой крови человека.

Специалисты, пришли к выводу, что самое тяжелое течение коронавируса наблюдается у инфицированных со II группой крови.

Согласно исследованию, опубликованному в статье издания New England Journal of Medicine, влияние группы крови не объясняется факторами риска (возраст, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес и т. д.). Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 18 июня, специалисты зафиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом за сутки во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, это связано с тем, что многие устали от режима самоизоляции, а экономика нуждается в срочном возобновлении деятельности.

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