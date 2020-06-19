ВОЗ: начинается новая опасная фаза коронавируса

В четверг, 18 июня, специалисты зафиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом за сутки во всем мире.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил в ходе брифинга, что сейчас мир погружается в «очень опасную фазу» коронавирусной пандемии.

За сутки число новых заражений поставило рекорд — около 150 тысяч новых пациентов. По словам главы ВОЗ, большая часть зараженных приходится на страны Южной и Северной Америк, которую признали центром пандемии COVID-19 в мае. Также растет число новых случаев на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Гебрейесус добавил, что многие устали от режима самоизоляции, а экономика нуждается в срочном возобновлении деятельности. Однако вирус по-прежнему заражает множество людей и несет смертельную опасность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями.