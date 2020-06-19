Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Путин объявил, что Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Путин считает, что именно единство россиян помогло избежать больших потерь в пандемию. Фото: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса сподвигла граждан на объединение, и это помогло выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями.

Эпидемиологическая угроза, считает президент Путин, положительно сказалась на ощущение единства населения, передает ТАСС. И благодаря взаимопомощи россиян, страна, как и другие мировые государства оказавшаяся в глубоком кризисе, все же сумела минимизировать урон, нанесенный пандемией.

Своими выводами российский лидер поделился в ходе онлайн-заседания с представителями различных отраслей отечественной экономики. На встрече, прошедший в пятницу, 19 июня, обсуждались последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Вячеслава Володина, преемнику Владимира Путина достанется Россия, укрепленная благодаря действиям нынешнего президента.

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