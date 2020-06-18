Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия

Володин: преемнику Путина достанется сильная Россия
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о том, что Владимир Путин заложил систему, которая сделала Россию сильной.

«Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — сказал он в интервью «Ведомостям».

Володин добавил, что теперь Россия может быть только сильной. Следующий президент будет опираться на фундамет, созданный Путин, и продолжать то, что он создал, уверен председатель Госдумы.

«Весь мир понимает: России повезло, у неё есть сильный Путин», — заявил Володин.

Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году. Четыре года спустя его переизбрали на второй срок. В 2008-м Путина на посту главы государства сменил Дмитрий Медведев. В мае 2012 года Владимир Путин вновь занял пост президента, в 2018 году его переизбрали.

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