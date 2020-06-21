Башкетова прокомментировала возможность открытия театров в Петербурге

Башкетова прокомментировала возможность открытия театров в Петербурге
Наталия Башкетова. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

После открытия Мариинского театра, состоявшегося в субботу, 20 июня, многих волнует вопрос о дате возвращения к работе других театров Петербурга. На него ответила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора, возобновление деятельности каждого культурного учреждения рассматривается в индивидуальном порядке. Театр может вернуться к работе «при большом желании». В частности, должны быть соблюдены строгие требования ведомства, такие как дезинфекция помещений, социальная дистанция при посадке, регулярное тестирование всех сотрудников театра.

Башкетова отметила, что руководство Мариинки согласилось пойти на такие меры, а значит, шанс есть у каждого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый после открытия концерт Мариинский театр посвятил медицинским работникам.

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Башкетова прокомментировала возможность открытия театров в Петербурге