Башкетова прокомментировала возможность открытия театров в Петербурге

После открытия Мариинского театра, состоявшегося в субботу, 20 июня, многих волнует вопрос о дате возвращения к работе других театров Петербурга. На него ответила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора, возобновление деятельности каждого культурного учреждения рассматривается в индивидуальном порядке. Театр может вернуться к работе «при большом желании». В частности, должны быть соблюдены строгие требования ведомства, такие как дезинфекция помещений, социальная дистанция при посадке, регулярное тестирование всех сотрудников театра.

Башкетова отметила, что руководство Мариинки согласилось пойти на такие меры, а значит, шанс есть у каждого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый после открытия концерт Мариинский театр посвятил медицинским работникам.