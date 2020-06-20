Концерт для медиков в Мариинском театре начали с минуты молчания

В Мариинском театре 20 июня прошел первый после трехмесячного карантина концерт. Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника.

Концерт начался с минуты молчания в память о медиках, погибших в борьбе с пандемией коронавируса. С предложением почтить их выступил губернатор Александр Беглов.

«Это вы уходили в обсервацию, оставляя дома семьи. Учились надевать противочумные костюмы, входили в красную зону. К сожалению, многие расплатились своими ​ жизнями, спасая жизни других», — обратился он к медикам.

Беглов поблагодарил артистов Мариинского театра и его художественного руководителя Валерия Гергиев и предположил, что данный концерт войдет в историю.

В связи с пандемией коронавируса в Мариинском театре приняты меры предосторожности. Все артисты и сотрудники сдали тесты на коронавирус. Рассадка зрителей в зале осуществляется в шахматном порядке, в фойе действует режим социальной дистанции. При входе в театр людям мерят температуру. Без масок и перчаток внутрь не пускают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинский театр из-за пандемии коронавируса перенес спектакли на осень 2020 года.