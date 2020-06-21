Беглов рассказал, что жизнь в Петербурге постепенно возвращается в привычное русло

"Чем дисциплинированнее мы будем соблюдать меры безопасности — тем быстрее сможем снять ограничения", — подчеркнул губернатор. Фото: gov.spb.ru

"Чем дисциплинированнее мы будем соблюдать меры безопасности — тем быстрее сможем снять ограничения", — подчеркнул губернатор. Фото: gov.spb.ru

Глава Северной столицы Александр Беглов поделился с горожанами информацией о текущей обстановке в городе на своей странице во «Вконтакте».

По словам губернатора, жизнь в Санкт-Петербурге постепенно возвращается к привычному ритму. Беглов подчеркнул, что снятие ограничений сопровождается строгим соблюдением мер безопасности. Это касается, в частности, и каршерингов, и санаториев, которые возобновят работу 22 июня.

Градоначальник заявил, что правительство Северной столицы совместно с Роспотребнадзором продолжает разработку выхода из ограничений, однако до тех пор, пока количество зараженных превышает число выписанных пациентов, говорить о полной свободе нельзя. В ближайшее время, при благоприятном развитии ситуации, вернутся к работе музеи, точки общепита, кинотеатры, зоопарки, фитнес-центры, парки и другие объекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже через неделю в Петербурге могут открыть парки и летние веранды заведений.