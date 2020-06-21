Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу с подозрением на COVID-19

Медики госпитализировали 69-летнюю Нелли Кобзон в больницу. У нее все симптомы коронавируса.

Как сообщает «Комсомольская правда», сейчас женщина лежит в частной клинике, на лечение в которой она отдает более 37 тысяч рублей за сутки.

По информации издания, за состоянием вдовы Иосифа Кобзона пристально следят медики. Известно, что она не отвечает на телефонные звонки: до нее не могут дозвониться ни журналисты, ни подруги.

После того, как у Нелли проявились первые симптомы коронавируса, ее родные настояли на срочной госпитализации, поскольку она находится в группе риска. Несмотря на то, что СМИ уже «поставили» ей диагноз, семья еще не подтвердила у нее COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена президента Украины Зеленского заразилась коронавирусом. При этом у самого президента, как и у детей Елены и Владимира, заболевание не диагностировано.