Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу с подозрением на COVID-19

Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу с подозрением на COVID-19
Вдова Иосифа Кобзона могла заразиться коронавирусом. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Медики госпитализировали 69-летнюю Нелли Кобзон в больницу. У нее все симптомы коронавируса.

Как сообщает «Комсомольская правда», сейчас женщина лежит в частной клинике, на лечение в которой она отдает более 37 тысяч рублей за сутки.

По информации издания, за состоянием вдовы Иосифа Кобзона пристально следят медики. Известно, что она не отвечает на телефонные звонки: до нее не могут дозвониться ни журналисты, ни подруги.

После того, как у Нелли проявились первые симптомы коронавируса, ее родные настояли на срочной госпитализации, поскольку она находится в группе риска. Несмотря на то, что СМИ уже «поставили» ей диагноз, семья еще не подтвердила у нее COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена президента Украины Зеленского заразилась коронавирусом. При этом у самого президента, как и у детей Елены и Владимира, заболевание не диагностировано.

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Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу с подозрением на COVID-19
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