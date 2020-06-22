В Петербург прибудут пассажиры из Таиланда

Россияне, которые не могли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, 22 июня прилетают из Таиланда в Петербург. В аэропорту Пулково ожидается вывозной рейс.

Рейсы из Пхукета и Бангкока в понедельник прибудут в Петербург, Москву и Новосибирск.

Также запланирован прилет пассажиров из Ларнаки и Тель-Аваива в Москву и из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург, сообщает Минкомсвязь.

В конце марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Причиной этого стало распространение коронавируса нового типа. Исключение составляют вывозные, санитарные, гуманитарные, грузовые и почтовые рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково 22 июня отменили 30 рейсов. Самолеты должны были отправиться в Москву, Екатеринбург, Тюмень, Симферополь, Сыктывкар, Калининград, Краснодар и другие города.