Суд разберется в массовом заражении COVID-19 в Покровской больнице

Один из петербургских судов рассмотрит материалы в отношении Покровской больницы, где произошло массовое заражение COVID-19 среди медиков и пациентов.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Правоохранительные органы обвиняют руководство медучреждения в несоблюдении санитарных норм, что привело к инфицированию 155 человек.

Так, в период с 1 по 9 апреля в Покровской больнице выявили 68 случаев заболевания коронавирусом, а также 87 случаев ОРВИ и пневмонии, вызванных возбудителем COVID-19. При этом 68 из них — пациенты, остальные — медики.

Правоохранители установили нарушение режима выхода из «заразной» зоны в «чистую», а именно: медики не проводили гигиеническую обработку и смену рабочей одежды.

Кроме того, больница не сообщала вовремя о выявленных случаях коронавируса в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Покровской больницы уволили переболевшего коронавирусом реаниматолога.