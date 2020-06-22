По тихому: из Покровской больницы уволили переболевшего коронавирусом реаниматолога

Сергей Саяпин уже устроился в очередной стационар, где лечат пациентов с коронавирусом. Фото: youtube.com

Сергей Саяпин уже устроился в очередной стационар, где лечат пациентов с коронавирусом. Фото: youtube.com

Из Покровской больницы в Петербурге уволили анестезиолога-реаниматолога Сергея Саяпина за предоставление фальшивого свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации. Он лишился работы в тот же день, как вышел с больничного после лечения коронавируса.

Об этом медик рассказал на своем YouTube-канале 22 июня. Признанного пострадавшим от инфекции уволили по статье о предоставлении при устройстве на работу подложных документов. Руководство больницы заявило, что свидетельство десятилетней давности якобы «кривовато», хотя медик вспомнил, как сам оформлял договор и оплачивал курсы из своего кармана. Документ был действителен пять лет, поэтому Саяпин его не сохранил и в 2015 году получил новый.

Медик считает, что руководство нашло формальный повод его уволить.

Также реаниматолог отметил, что уже устроился в очередной стационар, где лечат пациентов с коронавирусом. Место работы он уточнять не стал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 15 мужчин и 14 женщин.