В Петербурга от коронавируса умерли еще 15 мужчин и 14 женщин

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 22 июня зарегистрировали 29 смертей от коронавируса нового типа. Жертвами инфекции стали 15 мужчин и 14 женщин.

Три летальных случая подтверждены на основе медицинских свидетельств о смерти. Остальные 26 зафиксированы на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

От коронавируса скончались 15 мужчин в возрасте от 44 до 96 лет и 14 женщин от 47 до 92 лет. К их смерти привела двусторонняя пневмония, обусловленная COVID-19.

Течение болезни осложнило наличие хронических заболеваний. Умершие страдали сахарным диабетом, кардиосклерозом, атеросклерозом, ожирением, гепатитом, болезнью Альцгеймера и онкологическими заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки зарегистрировали 95 смертей. В Петербурге скончались 29 человек, в Москве — 20, в Камчатском крае — шесть, в Дагестане, Приморском крае и Нижегородской области — по три.