В Петербурге скончались 29 человек с коронавирусом

В Петербурге скончались 29 человек с коронавирусом
В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

Еще 29 человек стали жертвами коронавируса в Петербурге. С начала пандемии в городе скончались 869 зараженных.

В России число умерших от COVID-19 превышает 8,2 тыс. человек. За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 22 июня.

Новые смерти зарегистрированы в 27 регионах России. В Петербурге скончались 29 человек, в Москве — 20, в Камчатском крае — шесть, в Дагестане, Приморском крае и Нижегородской области — по три. В остальных регионах подтверждено по одному-два летальных случая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 217 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе заразились 22 тыс. 412 человек. Выздоровели за весь период свыше 13,5 тыс. пациентов. За последние сутки из медучреждений выписано 184 человека.

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