В Росстате объяснили разницу данных по смертности от COVID-19

В некоторых российских регионах не все летальных исходы от коронавируса регистрируются в загсах. Фото: pixabay

В некоторых российских регионах не все летальных исходы от коронавируса регистрируются в загсах. Фото: pixabay

Глава Росстата пояснил, что в некоторых российских регионах не все летальных исходы регистрируются в загсах.

Руководитель Росстата Павел Малков объяснил расхождения в данных по смертности от коронавируса тем, что в регионах используются разные методологии расчета. По его словам, на момент регистрации смерти больного COVID-19 пациента может еще не быть готового медзаключения — его подготавливают до 45 дней.

Оперштаб публикует актуальные данные, тогда как Росстат получает сведения по смертности из Единого госреестра ЗАГС.

Глава Росстата также объяснил это тем, что в некоторых регионах РФ не закреплена в законе обязательная регистрация смерти. Подобное требование установлено в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и ряде других крупных городов, в статистике которых власти полностью уверены.

Кроме того, Малков заявляет, что подделать статистику практически невозможно, утверждая, что Кремль «конструктивно» реагирует на негативную сводку Росстата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ удивилась необычной статистике смертности от коронавируса в России.