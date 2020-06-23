В Курортном районе вынесли приговор домушнику, орудовавшему в Комарово

Сколько домов вор успел обнести таким образом, не уточняется. Фото: pixabay.com

Сколько домов вор успел обнести таким образом, не уточняется. Фото: pixabay.com

В Курортном районе вынесли приговор в отношении местного жителя, неоднократно совершавшего кражи из частных домов.

Злоумышленник, по информации правоохранительных органов, орудовал в поселке Комарово. Он поджидал момента, когда рядом никого не было, проникал на территорию коттеджей и похищал имущество и деньги потерпевших. Таким образом преступник успел причинить материальный ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

Зеленогорский районный суд признал вора виновным по статье 158 УК РФ и приговорил злоумышленника к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, передает пресс-служба городской прокуратуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге строгий приговор получил похититель велосипедов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и совершивший преступление, будучи освобожденным условно-досрочно.