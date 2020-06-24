Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сдал тест на коронавирус нового типа. Результат оказался положительным.

Инфекцию также подхватила жена теннисиста Елена, сообщается в заявлении спортсмена, которое опубликовал комментатор Хосе Моргадо в Twitter. У детей супругов коронавирус не выявлен.

«Как только мы прибыли в Белград, мы сдали тесты. Мой результат оказался положительным, как и Еленин. Результаты наших детей негативный», — рассказала Джокович.

На Новака Джоковича ранее обрушилась критика за организацию турнира Adria Tour в пандемию. Соревнования пришлось отменить перед финалом после обнаружения коронавируса у теннисиста Григора Дмитрова. По данным The New York Times, турнир сопровождался массовыми мероприятиями. Участники устраивали вечеринки и выступали на глазах у толп зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольный клуб «Ростов» ушел на карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов.