Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
В России тестируют вакцину от коронавируса. Фото: unsplash.com

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о последствиях коронавируса, которые останутся на всю жизнь.

По их мнению, каждый третий, перенесший коронавирус, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств, пишет The Daily Telegraph.

Кроме того, у 30% вылечившихся от коронавируса в может появиться фиброз легких, а у 50% выздоровевших могут возникнуть пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. По словам специалистов, 70% бывших пациентов могут страдать от бредового расстройства.

Ученые все чаще говорят о том, что коронавирус может привести к повреждениям мозга, повышающем возможность развития болезни Альцгеймера.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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