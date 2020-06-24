В Ленобласти еще 51 человек подхватил коронавирус

В Ленобласти еще 51 человек подхватил коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленобласти за сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в регионе число зараженных выросло до 4 119 человек. Выздоровели 4 050 пациентов, 27 человека скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 9361469 человек. Скончались 479910, при этом 5047420 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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