Вице-премьер РФ рассказал, когда стоит ждать открытия международного авиасообщения

Вице-премьер РФ рассказал, когда стоит ждать открытия международного авиасообщения
Пока что, говорить об открытии международного авиасообщения рано. Фото: pixabay.com

Точных дат, к сожалению, пока нет.

Во время общения с журналистами, вице-премьер России Юрий Борисов ответил на вопрос, волнующих многих жителей страны — когда самолеты вновь начнут совершать рейсы из России в другие страны. Ведь международное авиасообщение приостановлено еще с 27 марта. Напомним, данная мера была принята в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу во всем мире.

Борисов ответил, что возобновление международных перелетов возможно в случае, если обстановка будет это позволять. При этом, даже примерные сроки назвать вице-премьер пока не решился. Об этом сообщают РИА-новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ поручило прекратить авиасообщение с другими странами. Данное решение было принято почти три месяца назад. К сожалению, ситуация с COVID-19 в мире пока остается непростой.

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