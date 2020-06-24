Вице-премьер РФ рассказал, когда стоит ждать открытия международного авиасообщения

Точных дат, к сожалению, пока нет.
Во время общения с журналистами, вице-премьер России Юрий Борисов ответил на вопрос, волнующих многих жителей страны — когда самолеты вновь начнут совершать рейсы из России в другие страны. Ведь международное авиасообщение приостановлено еще с 27 марта. Напомним, данная мера была принята в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу во всем мире.
Борисов ответил, что возобновление международных перелетов возможно в случае, если обстановка будет это позволять. При этом, даже примерные сроки назвать вице-премьер пока не решился. Об этом сообщают РИА-новости.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ поручило прекратить авиасообщение с другими странами. Данное решение было принято почти три месяца назад. К сожалению, ситуация с COVID-19 в мире пока остается непростой.