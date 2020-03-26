Правительство РФ поручило прекратить авиасообщение с другими странами

Исключением станут рейсы, которые вывозят граждан РФ на родину. Фото: unsplash

Исключением станут рейсы, которые вывозят граждан РФ на родину. Фото: unsplash

Российское правительство потребовало от Росавиации полного прекращения регулярного и чартерного авиасообщения с пятницы, 27 марта.

Как говорится в соответствующем распоряжении кабинета министров, которое было опубликовано на портале правовой информации, исключением станут рейсы, которые вывозят граждан РФ на родину. Списки россиян сформированы МИД России.

Правительство также поручило направить в ведомства и «Аэрофлот» списки российских граждан, которые планируют возвращение из-за границы. Их должны направить не позднее 27 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за коронавируса.