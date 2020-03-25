Авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за коронавируса

«Аэрофлот» снизил стоимость на внутренние перелеты. Билеты со сниженной стоимостью также смогут приобрести пассажиры S7 и «Уральских авиалиний».

Последние две компании снизили цены в среднем на 20-25 процентов. Перевозчики вынуждены идти на такие меры, чтобы поддерживать пассажиропоток.

Как сообщили «Ведомости», билеты «Аэрофлота» в Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень обойдутся пассажирам до 60 процентов дешевле, чем в эти же направления осенью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту отменены 26 рейсов.