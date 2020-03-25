В Пулково отменены 26 рейсов

В Пулково отменены 26 рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту отменены 26 рейсов. Они должны были вылететь из Петербурга сегодня, 25 марта.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло Пулково, в направлении Средней Азии отменены рейсы в Душанбе, Худжанд, Гянджу и Нур-Султан. Не состоятся четыре рейса в Москву.

Отмены также коснулись: Калининграда, Череповеца, Калуги, Воронежа и Самары. Пассажиры не смогут вылететь в Минск и Лондон. Также отменены полеты в Цюрих, Варшаву, Стокгольм, а также в Стамбул, Дубай и Баку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается усиление ветра. Горожанам посоветовали соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

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