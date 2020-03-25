В Петербурге ожидается усиление ветра

В Петербурге ожидается усиление ветра
Петербуржцам советуют на фоне возникающих неблагоприятных метеоусловий соблюдать правила безопасности. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Северной столицы предупредили об усилении ветра. Горожанам стоит убрать машины на крытые стоянки.

Сегодня, 25 марта, ожидается приход сильного западного, юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, петербуржцам стоит соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными метеоусловиями: не ставить транспорт вблизи деревьев, убрать имущество с открытых балконов, а также обходить потенциально опасные объекты.

При этом температура воздуха будет плюсовая, на уровне плюс десяти градусов по Цельсию. А вот похолодание следует ждать после 29 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург приедет Владимир Путин.

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