Владимир Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству в Петербурге

Владимир Путин приедет в Северную столицу. Российский лидер проведет заседание Совета по культуре и искусству, а также посетит фармацевтический завод «Северная звезда».

Заседание Совета состоится сегодня, 25 марта, в Константиновском дворце. Президент вручит премии деятелям культуры и премии в области литературы.

Как сообщили в Кремле, на следующий день Путин посетит фармацевтический завод «Северная звезда», расположенный в Ленобласти. Там политик проведет запланированную встречу с общественностью Петербурга и Ленобласти.

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