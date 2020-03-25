Треть россиян пожаловались на трудности работы из дома

Треть россиян пожаловались на трудности работы из дома
80% участников опроса перешли на удаленный режим работы. При этом 20% россиян продолжают ездить в офис.. Фото: pixabay

В России переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции Сovid-2019 не удовлетворил около 31% граждан.

Соответствующие результаты были получены в ходе опроса сервиса по поиску работы HeadHunter. Участие в нем приняли около четырех тысяч россиян.

Так, 44% респондентов пожаловались на неподходящую мебель для работы в квартире. У 31% участников опроса недовольство работой в новых условиях вызвано из-за слабого ноутбука или компьютера.

Как сообщают «Известия», 23% граждан заявили о низкой скорости Интернета. Еще 8% респондентов испытывали трудности во время «удаленки» из-за перебоев с мобильной связью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал о возможности самоизоляции Путина во время пандемии.

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