Треть россиян пожаловались на трудности работы из дома

80% участников опроса перешли на удаленный режим работы. При этом 20% россиян продолжают ездить в офис.. Фото: pixabay

80% участников опроса перешли на удаленный режим работы. При этом 20% россиян продолжают ездить в офис.. Фото: pixabay

В России переход на удаленный режим работы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции Сovid-2019 не удовлетворил около 31% граждан.

Соответствующие результаты были получены в ходе опроса сервиса по поиску работы HeadHunter. Участие в нем приняли около четырех тысяч россиян.

Так, 44% респондентов пожаловались на неподходящую мебель для работы в квартире. У 31% участников опроса недовольство работой в новых условиях вызвано из-за слабого ноутбука или компьютера.

Как сообщают «Известия», 23% граждан заявили о низкой скорости Интернета. Еще 8% респондентов испытывали трудности во время «удаленки» из-за перебоев с мобильной связью.

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