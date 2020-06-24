За прошедшие сутки в Петербурге на COVID-19 проверили свыше 17 тысяч человек

Сегодня, 24 июня, появилась новая актуальная информация о эпидемиологической обстановке по коронавирусу в Северной столице. Всего исследование на наличие вируса в организме за сутки прошли 17513 граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Что касается, жителей города, которые вынуждены проводить время в изоляции (их общее количество составляет 1990 человек), за ними продолжают наблюдать врачи. Из общего числа 52 человека находятся в обсерваторе, 786 дома на самоизоляции. Еще 1152 числятся как контактные с зараженными.

Также, в справочную службу «122» активно продолжают поступать звонки. За сутки зафиксировано 623 вызова.

Помимо этого, жители города обращаются за помощью к волонтерам. Количество заявок на оказание помощи за сутки составило 79.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса.