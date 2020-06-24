Онищенко рассказал о самом безопасном месте в России и мире

Им стала Красная площадь в Москве.

Напомним, сегодня, 24 июня, состоялся Парад Победы. Он прошел в Москве, Петербурге и многих других городах страны, в которых местные власти решили, что эпидемиологическая ситуация позволяет проводить торжественные мероприятия.

За безопасность главной трибуны Красной площади, на которой за Парадом наблюдали ветераны, президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран, поручился Депутат Государственной думы и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Во время общения с журналистами, Онищенко подчеркнул, что все ветераны предварительно находились на карантине, а здоровье остальных присутствующих было проверено. Именно этот факт позволил депутату сказать, что данное место было самым безопасным не только в стране, но и на всей планете. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян от коронавируса.