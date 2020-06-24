Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России идет на спад

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России миновала пиковые значения.

Вместе с тем руководитель ведомства призвал граждан не расслабляться и соблюдать меры предосторожности, так как угроза распространения заболевания не исчезла. Об этом Мурашко сообщил в среду, 24 июня, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что в Москве наблюдается значительный рост популяционного иммунитета, который эффективно противостоит росту заболеваемости.

Остальные регионы отстают от столицы примерно на три недели, при этом эпидемиологическая обстановка в четырех регионах остается весьма тревожной. Однако в каких конкретно регионах ситуация все еще вызывает беспокойство, Мурашко не уточнил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Мурашко, мутации коронавируса не критичны и не влияют на динамику пандемии.