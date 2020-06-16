Мурашко заявил о стабильности Covid-19

Мурашко заявил о стабильности Covid-19
По словам Михаила Мурашко, вариативность и изменчивость вируса «не велика в целом». Фото: kremlin.ru

Коронавирус пока не сильно меняется и является достаточно стабилен. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, вариативность и изменчивость новой болезни «не велика в целом». Мурашко добавил, что идет мониторинг по всему миру.

В эфире «Первого канала» министр здравоохранения РФ отметил, что все знают в том числе особенности инфекции Covid-19. Он подчеркнул, что система мер, которая касается профилактики и лечения, будет «строиться по единым принципам».

Cтабильность вируса, как говорят специалисты, — важный фактор для разработки эффективной вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией. Он также подчеркнул важность сохранения правил гигиены и соблюдения рекомендованных ограничений.

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